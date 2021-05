Poco después de poner fin a su relación con Luis Gasset , Ágatha Ruiz de la Prada se sentaba el pasado sábado en ‘Sálvame Deluxe’ para contar públicamente los motivos que les habían llevado a tomar esta decisión. La diseñadora explicaba entonces que, tras un año juntos, son “cosas que pasas” y que “técnicamente” ha sido ella la que ha decidido romper. “Él no estaba todo lo enamorado que a mí me hubiese gustado” , confesaba entonces.

La exmujer de Pedro J.Ramírez solo tuvo buenas palabras para Luis Gasset, al que calificó de “buenazo, guapo, simpático, educado y joven”, una última cualidad que habría afectado de forma directa a la relación. “Me llevo siete años con él y su manera de actuar no tiene nada que ver con los de nuestra generación” , explicaba.

A raíz de estas palabras, el empresario ha concedido unas declaraciones a la revista ¡Hola! en las que asegura que no vio la entrevista de su ex porque se encontraba fuera de Madrid. Pero no ha tenido problema en solventar dudas y, tras la confesión de la diseñadora, asegurar que él “habría vivido 150 años” más junto a Ágatha Ruiz de la Prada. Aún así, Luis considera que “segundas partes nunca fueron buenas” y niega así cualquier posible reconciliación.