Ágatha Ruiz de la Prada, Juan del Val y Pedro J: los famosos se dividen por la vacunación de las infantas

Las infantas Elena y Cristina se vacunaron a principios de febrero contra el Covid-19 en un viaje de visita a su padre, Juan Carlos I, que está residiendo en Abu Dhabi desde el pasado verano . Horas después de hacerse pública la noticia, y tras la polémica que se generó, las hermanas del rey lanzaba un comunicado conjunto en el que aclaraban que “con el objeto de tener un pasaporte sanitario que nos permitiera visitarle regularmente, se nos ofreció la posibilidad de vacunarnos”. Y accedieron. “De no ser por esta circunstancia habríamos accedido al turno de vacunación en España, cuando nos hubiera correspondiendo” , explicaron.

Tras la noticia y la posterior justificación han sido muchos los vips que han opinado sobre esta actuación, criticada por unos y apoyada por otros. Una de ellas ha sido Ágatha Ruiz de la Prada , que con el humor que le caracteriza decía parecerle “muy bien” lo que han hecho las infantas. “¿Qué puedes hacer allí si no es vacunarte? Estarían aburridas allí, qué van a hacer. No hay nada que hacer en esos países” , aseguraba, tal y como puedes ver en el vídeo de apertura.

Juan del Val , el marido de Nuria Roca , no está de acuerdo con la actitud de las infantas. El periodista, muy tajante con el hecho de la vacunación, asegurada que “la obligación de la monarquía es precisamente ser ejemplar”, algo que no reconoce en su acto.

También se ha pronunciado Carlos Bardem , que sin querer mojarse mucho ha demostrado no estar de acuerdo con esta actuación. Para ello ha utilizado un mensaje que había leído en Twitter: “Con la cantidad de dinero público que nos hemos gastado en esta familia y qué mal educados son, pero bueno” .

Pedro J Ramírez habla claro sobre la vacunación de las infantas

El exmarido de Àgatha Ruiz de la Prada no ha tenido problema en asegurar que hay “mucha gente que tiene la oportunidad” de viajar a un país donde se pueden poner la vacuna y no por ello hay que “censurarlas”. “No creo que se estén saltando ninguna cola porque al final ellas no son miembros de la familia real”, ha explicado. En este vídeo puedes ver las declaraciones completas del empresario, que ha dado su opinión sobre lo que debería haber pasado con la familia real.