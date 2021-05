Ágatha Ruiz de la Prada ha vuelto con Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero', según 'Es la mañana de Federico'

La " presentación oficialísima " de 'El Chatarrero' como su (no tan) nueva pareja se habría producido en una de las bodas del año. Este fin de semana, más de 350 rostros de la 'jet set' madrileña se reunían en una finca para celebrar un enlace en el que no faltó nadie . Tampoco ellos. Entre el revuelo que implica un evento de este calibre, " de pronto apareció entre un brillo cegador Ágatha Ruiz de la Prada con Cósima y Tristán ". Así lo ha contado el propio periodista, íntimo amigo de la aristócrata, que estaba entre los asistentes al acto.

"No hubo ningún gesto cariñoso. No voy a decir nada que no haya podido ver. Venían con los deberes hechos, era un sitio de gente absolutamente formal", ha recalcado. Ante las preguntas de Beatriz Cortázar, presente esta misma mañana en el programa radiofónico, Jiménez Losantos ha insistido en que se trata de un noviazgo, "una reconciliación en calidad de lo fundamental" que se produce poco más de un mes después de la ruptura de Ágatha Ruiz de la Prada con Luis Gasset, la cual, según han informado, no se produjo en tan buenos términos como aseguraron.