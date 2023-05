Ana Guerra, tras su paso por OT, logró demostrar que su talento iba más allá de un concurso televisivo y comenzó a labrar su carrera musical, fiel a ella misma. Por el camino dejó alguna historia de amor mediática , como la que mantuvo con Miguel Ángel Muñoz durante dos años , pero que no resistió el confinamiento que tuvimos que pasar por la reciente pandemia.

Lo suyo fue como una cita a ciegas, pero en lo profesional. Ana Guerra ha contado que ella y su equipo estaban valorando propuestas de arreglos musicales para sus temas. Todos estuvieron de acuerdo en elegir los de Víctor Elías, pero no sabían que era él quien estaba detrás.

De hecho, la relación entre ambos artistas no empezó con buen pie una vez que empezaron a trabajar juntos, ya que no hubo buena conexión y la cosa podría no haber pasado de una colaboración profesional. Pero el amor, sin lugar a dudas, hizo su magia y pronto empezaron a mirarse de otra manera.