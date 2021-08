Concha Velasco presentaba este miércoles en el Arriaga 'La habitación de María', proyecto en el que está inmersa en la actualidad

La actriz de 81 años confesaba a los medios que no estaba pasando por un buen momento económico

Manuel Martínez, hijo de la artista, ha salido a desmentir las duras declaraciones de su madre sobre su situación

Concha Velasco, una de las grandes damas de la interpretación de nuestro país, no baraja la opción de retirarse. La actriz de 81 años no está dispuesta a bajarse de los escenarios o desaparecer del mundo del cine y las series para disfrutar de una merecida jubilación. De hecho, este miércoles presentó en el Arriaga 'La habitación de María', proyecto teatral en el que está inmersa. Sin embargo, la mítica chica ye yé no vive una tranquilidad económica que se le presupone a alguien que durante tantos años se ha dedicado al espectáculo. Así lo ha hecho saber a la prensa la presentadora, que estos últimos meses marcados por la pandemia lo ha pasado bastante mal, tanto en lo personal, como en lo económico.

"He vivido muy mal la pandemia. Soy una persona que está acostumbrada a besar y a abrazar a la gente y a dormir con mi nieto, pero la soledad la he llevado mal", se sinceraba Concha que, además de sentir como su salud se resentía por culpa del coronavirus, también ha visto como sus problemas económicos se iban agrandando por el extenso parón obligatorio que ha sufrido el sector del espectáculo."No me importa decirlo, he tenido que vender todo lo que tenía en mi casa porque cuando no se cobra, hay que hacerlo. Y dichosa yo que tenía cosas para vender. Hace unos días le dije a mi hijo: 'Hay una cubertería allí, véndela'. Y le dieron 50 euros para ir a la farmacia", recogía el medio Deia la gravedad de su situación.

"He invertido en espectáculos todo lo que tenía en época de Paco y no todos han sido rentables. Por ejemplo, 'Hello Dolly' costó tanto que todavía me llegan facturas de los focos, del decorado. En el teatro he sido un poco despilfarradora, pero en la vida privada nunca", desvelaba Concha cómo había llegado a este punto después de años de éxitos en el cine, el teatro y la televisión. "Las ruinas económicas siempre me han venido por los espectáculos, porque nunca me habrás visto en un casino. Nadie me habrá visto en fiestas en Marbella porque siempre estoy trabajando", puntualizaba.

Manuel Martínez Velasco desmiente las palabras de su madre

Manuel Martínez Velasco, hijo de Concha Velasco y Fernando Arribas -tal y como desveló la actriz en su paso por Sábado Deluxe-, matizaba las palabras de su madre ante el tremendo revuelo que han generado sus declaraciones.