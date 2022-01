Cristina Pedroche, sobre tener hijos con Dabiz Muñoz: "Mi padre quiere ser abuelo"

Hace dos años, la mujer del cocinero publicaba un vídeo dando el biberón al bebé de una íntima amiga. A raíz de los mensajes que recibió relacionados con la maternidad, Cristina no tuvo problema en despejar las dudas. “No, no creo que está en una buenísima época para ser madre. No, no creo que al final ‘se me pase el arroz’. No, no creo que vaya a sentirme más completa por tener un bebé. No, aunque me casada hace casi dos años no tengo por qué ser madre todavía. No, no quiero ser madre por ahora y quizá tampoco en el futuro”.