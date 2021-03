A David Bisbal le da "pánico" el dentista: en qué consiste esta fobia que comparte con muchas personas, y más en pandemia

A través de su cuenta de Instagram, el artista publicaba una fotografía desde la camilla de un clínica odontológica. Aunque no ha desvelado qué es en concreto lo que le produce ese miedo, sí nos ha hecho saber que no estaba pasando un buen rato. “Aquí estoy sonriendo, pero confieso que me da pánico. ¿Alguien más”, preguntaba. Y no han tardado en responderle muchos amigos y compañeros de profesión que sienten lo mismo que él. “A mi”, aseguraban Nuria Fergó y Manu Tenorio. “No hay nada que tema más en la vida”, contestaba un fan. “A todos nos da un poco de miedo ir al dentista”, comentaba otro.