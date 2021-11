David Bisbal da positivo en covid-19 al llegar a España: "Me parte el corazón no abrazar a mi hijo"

"No haber podido abrazar a mi hijo ni estar con mi esposa me parte el corazón. Ese encuentro todavía no ha podido producirse, estoy deseando que llegue el momento", ha compartido con pena con sus más de cuatro millones de seguidores de Instagram, que han llenado su tablón de mensajes de apoyo, deseándole una pronta recuperación y recordándole que todo esto pasará pronto. Esta "distancia", que después de una larga temporada sin poder viajar se ha alargado más de la cuenta, fue lo que Rosanna Zanetti, su mujer y madre de sus dos hijos pequeños, definió como el principal obstáculo en su relación.