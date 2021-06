Y en este punto tan triste y apagado de su vida apareció Dolores como un rayo de luz. “Después de la muerte de mi compañera, yo estaba muy reacio a nuevas relaciones. Habíamos estado juntos 26 años. Sentía que era imposible volver a enamorarme, pero entendí que Dios te quita una cosa y te recompensa con otra ”, hablaba sobre ella en una entrevista para ‘El Mundo’. “Quina me quiere, la quiero y me entiende como nadie. Tengo pena y alegría todos los días de mi vida. Veo a mis hijos, a mi mujer, a mis nietas y tiro para adelante”, señalaba a su familia y a Quina como los causantes de su felicidad tras la pérdida de quien aún sigue recordando como el ser “más hermoso y luminoso de la tierra”.

En una de sus últimas entrevistas, pocos días antes de ser arrestado, Diego daba a entender que su relación con Quina había finalizado y que estaba ilusionado con otra mujer. “ Ahora estoy enamorado de una colombiana, pero enamoradísimo, ¿eh? El amor es mejor que un bocadillo de salchichón. Yo sé que me he enamorado cuando estoy muy atento a esa persona y esa persona lo está conmigo. Me siento amado, querido, desbordado. Que te cuiden es maravilloso”, parecía encantando con su nuevo idilio en esta charla con ‘El Español’.

Diego 'El Cigala' era condenado tras insultar y amenazar a una azafata de vuelo

Este no es el primer escándalo con el que copa titulares el intérprete de 'Lágrimas negras'. Diego fue condenado por amenazar a una azafata en un avión de Air Europa, a quien insultó, amenazó y dirigió expresiones machistas tras indicarle que el vehículo no disponía de armarios para guardarle su traje. "Eres una guarra, tu cara no me gusta nada, te voy a sacar del avión con las piernas por delante, te vas a acordar de mí, me cago en ti y en los de tu raza", eran algunas de las expresiones que se reflejan en el acta judicial. El Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid lo sentenció a pagar 245 euros por los días que la profesional estuvo incapacitada para trabajar, 1200 euros por las secuelas, 2520 euros por gastos médicos y 20 días de multa a razón de seis euros diarios.