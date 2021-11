Chenoa, en exclusiva: "Han llegado a decir que estaba embarazada y no me han querido contratar"

Chenoa y Carlos Baute están triunfando con su nueva canción

'El Chisme' acumula, tres semanas después de su publicación, más de 800 mil reproducciones en Youtube y 230 mil en Spotify

El dúo nos concedía una entrevista en exclusiva en la presentación de este pegadizo hit

800 mil reproducciones en Youtube y más de 230 mil en Spotify dan prueba de que ‘El Chisme’, el pegadizo tema de Carlos Baute y Chenoa, es todo un éxito. La terraza Picalagartos de Madrid, con unas inmejorables vistas a la Gran Vía, fue el escenario elegido por este dúo para presentarnos a los medios su colaboración. La pareja, fieles amigos desde hace años, llegaba un poco más tarde de lo previsto, pero con un derroche de amabilidad y naturalidad que cautivó a los periodistas que cubríamos el evento. Bromas sobre las bajas temperaturas que estábamos soportando a la intemperie, Laura posando en el photocall promocional con un vestidazo en el que se vislumbraba su espectacular cambio físico y un deseo evidente de que la gente escuche un tema que promete hacernos bailar tras una etapa complicada, fueron la antesala a una entrevista exclusiva para Divinity a la que se entregaron sin poner pegas. Hubo tiempo para todo: para hablar de su primer proyecto conjunto, de sus experiencias amorosas, de la importancia de cuidar la salud mental e incluso de sus 'chismes' más actuales.

‘El Chisme’ está triunfando en todas las plataformas. ¿Cómo surgió la canción y cuál creéis que es la clave de su éxito?

Chenoa: Creo que la combinación les gusta y ya nos han visto cantar en conciertos y demás juntos, pero no nos habían visto en una canción. Somos la extraña pareja, es decir, nos llevamos muy bien, fluye muy bien y creo que la canción lo representa. Al final, la gente se la ha hecho suya, por más que la cantemos nosotros, ellos sienten ‘El Chisme’.

Baute: Cuando se la envíe, dije: ‘uf, seguramente me va a decir que no’. No es lo suyo, es pop urbano, pero ya la vi con la canción pasada, haciendo ahí algo y dije: ‘uy, quizá diga que sí’. Estaba con taquicardias, pero me respondió rápido y me dijo: ‘vamos, vamos, vamos’.

C: No mareo mucho yo, no soy de marear. Todo el mundo tiene su tiempo y todo es importante. Cuando me mandan temas, hay gente a la que le digo que no, porque no la voy a hacer bien o no la voy a hacer agusto. Pero cuando Carlos me mandó ‘El Chisme’ dije: ‘wow, esto es un punto más a urbano. Venga, va’. Y ya fui de la mano de él.

Sois una de las parejas artísticas del momento. ¿De qué dúo sois o habéis sido verdaderos fans?

C: Lady Gaga y Bradley Cooper en ‘Ha nacido una estrella’ me fascinan. Me parece una canción sencilla, potente y con mucha química. No sé qué pasó ahí, pero se miraban intensitos (ríe).

B: Justin Bieber con Ed Sheeran. Soy muy fan, me encanta esa voz mezclada y lo que están haciendo los dos.

Vuestro tema trata sobre el desamor, sobre una relación que llega a su fin por los rumores y los comentarios ajenos. ¿Habéis roto algún noviazgo por la desconfianza de vuestra pareja?

B: Yo sí, creo que a todos nos ha pasado. Todos o muchos hemos pasado por eso.

C: Creo que a todos en algún momento nos han contaminado, por eso yo creo que la canción también funciona.

A veces han dicho que estoy embarazada y no me han querido contratar

Hablando de experiencias propias, sois dos pesos pesados de la música y vuestra vida privada interesa al público. ¿Cuál es ‘el chisme’ que hayáis visto publicado que más os ha dolido?

C: Yo, personalmente, los que me han podido quitar trabajo. Es verdad que a veces han dicho que estoy embarazada o algo así y no me han querido contratar por si acaso. Levantar las cejas y sorprendernos (por esto) como que no, yo por lo menos. Ha habido casos muy rocambolescos, sobre todo al nivel de micromachismos que existen y que todavía son de este plan, yo creo que todavía nos quedan resquicios. Entonces sí, en algún momento sí me ha pasado.

B: Yo he visto personas que dos semanas antes de dar a luz están trabajando. Y me parece de lo más normal. Estar embarazada es un estado natural de la mujer, no es una cosa extraña.

C: Es brutal, ahora es otra cosa, pero yo tuve una época -estoy tirando bastante más para atrás- que sí que me pasaba. Que me habría pasado que igual me comí 40 polvorones de más, ¿sabes?, que también es injusto.

¿Buscáis vuestro nombre en internet para ver qué se dice sobre vosotros?

C: Yo sí, cuando soy ‘trending topic’ por algo, que digo: ‘ya la he liado, ya he dicho algo que no tengo que decir’. Y voy a buscarme para saber lo que he dicho porque no estoy tan pendiente de lo que digo. Hablo y no tengo filtro.

B: Ayer me pasó. Tengo el ‘Google alert’ y me llamaron de Argentina: ‘¿Carlos, qué dijiste?’. Y fue por una cosa que sí que me pasó y es que, la última vez que estuve en Venezuela... No he vuelto porque fui amenazado. Fue una cosa que no voy a entrar en detalles, pero me pusieron… Cuando me bajan del avión, me hicieron abrir la maleta, todo ese mal rollo, y me metieron en un cuartito, me hicieron muchas cosas… Fue indignante.

¿Qué pasó?

B: El tipo me dijo: ‘Aquí traigo un paquete de harina de maíz con la que hacemos arepas, imagínate que la próxima vez que vuelvas es otra cosa’. Y he dicho estos días en alguna entrevista que te pueden meter un kilo de cocaína o lo que sea y te revientan la carrera, te revientan la vida. Esta fue una amenaza que me hicieron en Venezuela. Por eso mucha gente me dice: ¿Qué paso? ¿Por qué no has venido? Tengo familia y la respeto. Si estuviera solo, pues igual me arriesgo y voy, pero en un país donde no existe la ley y hay la dictadura que hay en Venezuela, es complicado. Una cosa es que yo lo diga, la gente diga: ‘qué exagerado’… Eso existe y me pasó.

¿Entonces has renunciado a ir por este suceso?

B: Claro, imagínate que vaya y me pasa eso.

¿Cómo lleva esta decisión tu gente?

B: Es una tristeza, es el dolor… Mis amigos, mi tierra, mi gente y los conciertos... A mí me encanta cantar, pero los conciertos más especiales que puedes tener en tu vida son donde tú eres, cantar en Caracas o en las ciudades donde yo viví en Venezuela. Espero que en algún momento todo eso pase y yo pueda regresar.

¿Hasta qué punto os afecta que hablen de vuestra vida privada?

C: Creo que el que se dedica a ser parte de todo el mundo tiene una responsabilidad que es saber dónde está parado. Aparte, sería muy injusta de quejarme de una profesión que a mí me gusta hacer. No me quejo mucho, pero al principio lo gestionaba mal, que es diferente, no es lo mismo. He ido mucho a terapia o con gente que me ha dado herramientas para llevarlo porque no sabía. Les decía: ‘es que hablan de mí todo el rato’ y no salía del bucle. Entonces, ahora mejor, que estemos en boca de todo el mundo… bueno, es parte de todo esto.

B: Al final, toda figura pública, mira los políticos, están todos los días en la portada de la prensa y es muy duro.

¿Habéis ido a terapia para tener herramientas a la hora de afrontar la fama?

C: No, no la fama. He ido veces que he estado bien. Yo voy y me viene bien. Es como la gente que no sabe ponerle etiquetas a sus sensaciones, pues te ayudan y te dicen: ‘¿qué te pasa?’, y dices: ‘Estoy enfadada’. Y quizá realmente estás triste, pero como no has tenido tiempo de profundizar en ti… Yo trabajo mucho eso. Creo que conocerse es muy importante y más de cara a que te ve todo el mundo, que cuando apagues una cámara no veas a un personaje y me veas a mí.

¿Para ti es fundamental?

C: Eso es muy importante, al menos para mí, porque me da la confianza en ser quién soy. Tengo licencia para muchas cosas y tengo que sentirlo así. Mucha gente me ha hecho sentir que igual no merezco donde estoy sentada, mentira, me he currado donde estoy, llevo veinte años en esto y diez que no se vieron. Me han ayudado a ponerme en mi sitio y creo que ir al psicólogo es lo mejor que se puede hacer cuando uno no se encuentra”.

B: Una de las terapias increíbles es cuando debates en reuniones familiares o de amigos. Si tú estás solo, ¿cómo vas a rebatirte?, pero si estás con alguien y te dice cosas con las que no te identificas, dices: ‘mira, no había pensado en eso’, y empiezas a encontrarte a ti mismo.

C: Por no preocupar a los de al lado, ni a amigos ni a familia, al final no hablas de nada con nadie y te vuelves loco. Antes de que pasa todo ese follón lo que necesitas es una higiene mental. Es básico y yo lo recomiendo porque más de una persona se sentiría mejoría mejor. Hay que normalizar el psicólogo porque la tasa de suicidio que ha habido estos dos años es elevada y es muy preocupante.

Hablemos de vuestros propios ‘chismes’, en tu caso Chenoa, ¿cuándo vas a celebrar tu boda?

C: La verdad, no te voy a mentir, si vas a preguntar ahora a cualquier lado, no hay fechas porque hay un atasco tremendo por la pandemia. Te dan fechas muy raras y estoy ahora debatiendo con Miguel, pero cuando esté concretado lo vais a saber.

He cambiado la idea del vestido de mi boda porque, para empezar, peso seis kilos menos

Han pasado casi dos años desde que anunciaste el enlace, ¿has decidido cambiar el vestido?

C: No, justo cuando iban a cortar tela, que eso te avisan, dije: ‘paren máquinas, que hay una pandemia’, y no cortaron (ríe). Entonces puedo volver a rehacerlo, sí que he cambiado la idea, puede que mueva un poco las cosas.

¿Por qué ese cambio?

C: Es que tengo seis kilos menos que antes, eso para empezar, claro. Con la pandemia me puse hacer mucho deporte, me cuidé mucho la alimentación y tuve alguna que otra alergia e intolerancia que descubrí. Entonces, de dos años para acá, he bajado bastante de peso.

¿Mantienes la ilusión o ha disminuido irremediablemente con el paso del tiempo?

C: No, para nada. De hecho, yo me siento muy casada. Incluso te digo que sí voy a celebrarlo -va a ser superpequeño y muy íntimo-, pero lo voy a hacer porque quiero estar con Miguel y con mi familia. Y yo quiero que estén ellos y que estemos bien, pero no más, estoy muy tranquila y aparte estoy muy casada ya (ríe).

Entonces, ¿has tenido que reducir la lista de invitados?

C: Sí, ya lo dije a principio de pandemia, nada que ver con lo que iba hacer. De hecho, bueno, es que tienes que tomar decisiones que te parten el corazón, pero yo necesito que los míos están bien. Mi abuela tiene 98 años y no puedo permitirlo. No sé si lo va a entender todo el mundo, también te lo digo.

¿Crees que se enfadará alguien?

C: Sí, puede que se enfade alguien, seguramente. Cualquier cosa que haga, va a tener críticas. De hecho, te digo que amigos míos íntimos me dijeron: ‘si no me invitas, no pasa nada, hacemos una cena luego’. Es que para mí es ese tipo de amigos que digo: ‘te hago un monumento’.

Estoy tratando de recuperar el tiempo perdido con mi hijo José Daniel

Por tu parte, Carlos, has sido noticia hace poco por tu reconciliación con tu hijo José Daniel, ¿cómo están las cosas?

B: Maravillosa la relación con mi hijo, con las familias, estamos supercontentos. Una cosa muy linda es que mi esposa, mi familia, me apoya… y eso es tan importante… porque estar yo solo contra la corriente es terrible. Ahora estamos viviendo un momento muy lindo porque ahora lo que tratamos es de recuperar el tiempo perdido. Fueron nubes grises las que estuvieron alrededor de nosotros. Sí que tengo que decir que los medios de comunicación nunca dijeron lo que fue. Yo, cuando me hice las pruebas, cuando llegó a mí esta noticia, lo reconocí inmediatamente, hace 12 años. Solo que, en ese momento, vinieron las nubes grises y tapiaron todo, pero hoy en día estamos felices.

¿Te gustaría ampliar aún más la familia o con tres hijos ya es suficiente?

B: Paramos la máquina para hacer niños... solo para hacer niños (ríe).

Vosotros estáis de celebración con los magníficos datos de ‘El Chisme’ y nuestra cabecera porque acaba de cumplir 10 años. ¿Cuál ha sido el momento más Divinity que os ha pasado en esta última década? ¿Y el que menos?

C: Lo más Divinity es seguir aquí, dar todos los pasos que he dado me han parecido muy Divinity (ríe). Y los menos también me han hecho llegar donde estoy, va todo muy unido.