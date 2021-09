Aunque la pareja no llegó a firmar los papeles, el enlace sí tuvo lugar. Eso sí, una discusión entre ambos en la preboda habría estado a punto de echar todo por tierra. Al parecer, durante este evento, según explicaban en Sálvame, Fiona Ferrer se habría molestado muchísimo porque su pareja no paraba de hablar con una amiga de Urrea. La experta en moda, harta de esta situación, decidía pedir ayuda a su amiga Ainhoa, que habría discutido con dicha invitada por su actitud. Matías, lejos de haber dado la razón a su prometida, habría mantenido una fuerte discusión con su prometida por su comportamiento.

Europa Press ha tenido la oportunidad de hablar con la estilista, que niega con rotundidad que esto ocurriera tal y como fue contado en el magazine: “Yo no interpreté un tema de celos y, en el caso que me hubieran visto hablar con Ainhoa, fue precisamente para calmarla y decirle que vaya tontería. No lo mío. Chorradas que pasaron y los nervios previos a una boda”, desvelaba sobre lo sucedido sin entrar en detalles. “Yo, que soy la que he intentado intermediar en todo esto y quitarle importancia, y me meten en el lío”, se lamentaba tras reiterar que este malentendido fue “una tontería”: “Fueron los nervios, estoy segura que si habláis con Matías os va a decir que no pasó nada”, arrojaba luz sobre este delicado tema.