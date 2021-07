Florentino Fernández: "Si no hay mujeres en la comedia no es por una cuestión de sexo, sino de talento"

Continúa la polémica por el papel de la mujer en el mundo del humor después de que el pasado mes de junio la responsable de la programación de La Chocita del Loro, una popular cadena de locales de monólogos de la capital, admitiese en una entrevista para la Cadena SER que no contratan a más cómicas porque hacen humor “de víctimas o muy feminista” , y el público "variopinto" que acude "no suele comprar” sus espectáculos. "Intentamos que haya, pero es complicado porque el humor es diferente", trataba de justificarse en las ondas.

“Yo creo que sí. Lo que pasa es que cada uno luego reivindica su historia. ‘Es que tenían que contratar más mujeres’. Bueno, pues si tienen talento que las contraten y, si no, pues no. Igual que a los hombres. No me parece cuestión de decir que hay que contratarlas porque esto tiene que ser así”, se explayaba. “Que sí, que nuestra historia es heteropatriacal, el hombre y tal y cual, pero es algo que hemos heredado y vamos a cambiarlo pero hasta donde podemos y al ritmo que se puede”, zanjaba el tema Flo, que puntualizaba en su discurso que está de acuerdo con que existan estas reivindicaciones porque “tiene que haber una paridad y todos debemos tener las mismas oportunidades”, pero que después hay que demostrar que pueden “estar a la altura”.