Fran Rivera, sobre la herencia de Paquirri: "Si él levantara la cabeza, más de una tendría que agacharla"

Ni en sus peores sueños habría imaginado Paquirri que, 37 años después de su trágica muerte , su familia y su viuda seguirían tirándose los trastos a la cabeza a través de revistas del corazón y programas de televisión por su herencia. El escándalo volvía a estallar hace poco más de un año tras el distanciamiento de Kiko Rivera con su madre , Isabel Pantoja. El hijo de la tonadillera aseguraba en una entrevista que la finca de su padre atesora los enseres que su madre no está dispuesta a entregar a sus hermanos, Fran y Cayetano, que iniciaban en 2020 un proceso legal con el propósito de recuperar los trajes de luces y los objetos que su padre les dejó.

Después de haber presentado un requerimiento notarial a la cantante, ella afirmó que esta petición estaba basada en un documento privado de 1987 que no recordaba haber firmado –pese a estar su rúbrica en estos folios- y se acogía a la escritura de partición, donde no figuran estos enseres, dado que solo aparecen reflejados los bienes con un valor económico y no sentimental. Seis meses después, los hijos de Carmina Ordoñez daban un paso atrás y decidían aparcar la reclamación judicial.