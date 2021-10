Por poner un ejemplo, Fran ha desvelado que él no ha fumado "en la vida" y que tampoco ha probado ningún tipo de sustancia. "Lo cuento porque yo me lo he pasado igual de bien o mejor que muchos amigos míos que sí que se drogan. Voy a la Feria, al Rocío, a un montón de fiestas, y me lo he pasado increíblemente bien. He estado en la Feria dos días sin dormir y no he probado una droga", ha declarado, insistiendo en que "no hace falta droga para pasárselo bien" ni ser "el guay del grupo".