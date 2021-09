La modelo llegó entonces a Bristol, una ciudad situada al sudoeste del país, para cuidar y ayudar a dos niñas gemelas con sus tareas . Eso le sirvió para mejorar su idioma, pero la familia se mudó a otro país y tuvo que cambiar de trabajo, según contó ella misma en una entrevista para el diario británico The Sun.

De esto han pasado ya cinco años, pero la modelo siempre recuerda con la misma emoción cómo fue aquel encuentro. “El día que conocí a Cristiano Ronaldo fue un jueves de verano. Saliendo de la tienda aparece un hombre guapísimo de casi dos metros. Tengo 27 años, y hace cinco cambió mi vida ”, ha contado hace unos días en el Festival de Venecia, donde reapareció con un radical cambio de look para la presentación de ‘Soy Georgina’, un documental sobre su vida que se emitirá en Netflix.

La modelo ha confesado que cuando estuvo delante de él “saltaron las chispas” y, “con solo una mirada” le tocó profundamente. “Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto”, asegura Georgina Rodríguez sobre su primer encuentro con el futbolista. A lo largo de estos cinco años de amor, la pareja ha formado una familia numerosa y ya tienen cuatro hijos. Cristiano fue padre de Cristiano Jr antes de conocerla, después llegaron los mellizos, Eva y Mateo, y en noviembre de 2017 nació Alana, su hija en común.