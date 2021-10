Gisela tuvo pánico escénico: "Nunca lo he dicho, pero tenía ansiedad, me quedaba sin aire"

"Empiezo a encontrarme mal, se suman muchos miedos. Al virus, a perder a gente de tu familia, a no tener trabajo, a no poder pagar facturas . Eso se me vino encima", le ha confesado al presentador, que ha empatizado con su situación al compartir con ella un oficio que "te pone alerta 24 horas al día" por su inestabilidad. Comenzó a verse vídeos de autoayuda desde casa, a asistir a charlas online y estuvo a punto de pedir ayuda profesional, algo que ya tuvo que hacer en el pesado y sobre lo que ha hablado por primera vez en público.

"Cuando me lo diagnosticaron entendí todo, comprendí que digiero las cosas de una manera diferente a los demás", ha explicado. "En este sentido he tenido que recibir ayuda para no tomarme la vida tan en serio. Claro que he tenido ansiedad. Hasta he rozado el pánico escénico. Eso nunca lo he dicho, pero en algún punto de mi carrera no quería salir a cantar. Tenía miedo, ansiedad, hiperventilaba, me quedaba sin aire. Me arrolló. Ahí pedí ayuda para identificarlo".