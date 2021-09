Yolanda Ramos, tras contar que sufre depresión: "Es muy íntimo, pero la gente se está muriendo por esto"

Al ser una persona altamente sensible me molesta todo, pero descubrir que era así me tranquilizó

Tanto ella como su familia eran conscientes de esta "extrema sensibilidad" que ya no sufre. Y esto, tal y como ha confesado con un silencio previo que da fe de la magnitud de sus palabras, es gracias a que toma pastillas antidepresivas "para aguantarlo". "Creo que ayudo a bastante gente contándolo", ha manifestado con convicción. Porque a Yolanda le salvó descubrir hace unos años que no era la única, que ella es una "persona altamente sensible" a las que por cuestiones médicas se les "agudiza" este estado. "Molesta todo. Y no soy mejor por ello. Pero descubrir que era así me tranquilizó".