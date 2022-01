Últimas noticias sobre Iñaki Urdangarin: las imágenes de Ainhoa Armentia entrando al despacho de abogados

11:54 H La infanta Cristina, "destrozada" por las imágenes de su marido

No es la primera ocasión en que Pilar Eyre habla de crisis en el matrimonio. La periodista, experta en información sobre la Casa Real Española, explicaba ayer que la relación está prácticamente rota "desde hace dos años". Estas fotos "no han sorprendido" a la infanta, pero sí está "destrozada" porque lo considera como "una humillación" que no va a perdonar.