Isabel Jiménez, sobre el estado de salud de Sara Carbonero: "Ella está igual que siempre, no fue recaída"

Fueron compañeras de trabajo. De ahí pasaron a ser socias, amigas, íntimas amigas, comadres y hasta hermanas. No hay vínculo creado en la tele que sea más fuerte que el de Isabel Jiménez con Sara Carbonero . Y la prueba de ello la encontramos casi a diario en sus respectivos perfiles de Instagram. Hace apenas unos días, ambas se inmortalizaban celebrando la vida con un "que siempre existan excusas para brindar, aunque sea con zumo de tomate". Pero esta comida de lunes traía un ingrediente extra: era la primera vez que posaban juntas después de la reciente hospitalización de la mujer de Iker Casillas .

Este no había sido el causante de su hospitalización, esa que la propia Carbonero definió con humor como "pasar la ITV". Y ha sido su amiguísima Isabel Jiménez la que lo ha reconfirmado con cierta indignación. Cuando un periodista de Europa Press le planteaba que muchos nos habíamos preocupado por el estado de salud de su colega, ella ha contestado con un tajante "yo qué os voy a decir, os adelantéis demasiado con titulares que no son, el susto os los llevasteis vosotros". Tal y como se confirmó en su momento, la presentadora de Informativos Telecinco (que en estos momentos se encuentra de baja por el nacimiento de su segundo hijo) ha manifestado que "por supuesto que no hubo recaída".