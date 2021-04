Cuando Brad Pitt y Angelina Jolie anunciaron su separación , nadie podía creerlo. Mucho menos que años después la pareja más aclamada y envidiada de Hollywood continuase enzarzada en una durísima batalla judicial que no parece tener fin. Tras la denuncia de malos tratos por parte de 'la Sra. Smith' al intérprete, un nuevo sujeto ha entrado en acción dispuesto a poner algo de claridad en todo este asunto. Y ha sido nada más y nada menos que su ex, Jennifer Aniston, la mujer a quien Pitt decidió dejar por Angelina.

La situación para Brad Pitt se ha complicado bastante en los últimos meses. Allegados al intérprete de 'Once Upon a Time in Hollywood' aseguran que está completamente hundido y recuerdan que después de casi cuatro años y medio, las alegaciones y afirmaciones interpuestas por Angelina Jolie se han revisado, pero no corroborado.