La crisis sanitaria en la que seguimos inmersos por culpa del coronavirus ha provocado que la Feria de Abril se haya visto cancelada por segundo año consecutivo. La empresa Globotur no estaba dispuesta a darlo todo por perdido y emprendía una iniciativa llamada ‘Sevillanas en el Aire’ que trataba de “trasladarla al cielo de la ciudad” a través de sus globos aerostáticos, como hicieron el pasado mes de enero con los Reyes Magos de Oriente para evitar aglomeraciones en su paso por la ciudad. De esta manera, cinco parejas de globos recorrieron Sevilla durante 45 minutos simulando el baile típico andaluz y volaron a la altura suficiente para que los sevillanos pudieran disfrutar de este evento. Una propuesta a la que se sumaron diversos músicos, entre ellos José Manuel Soto , que mostraba en su Instagram el accidente que había sufrido junto a algunos de los compañeros que le acompañaban en esta aventura.

El cantante publicaba en su Instagram una grabación, titulada “Aterriza como puedas”, que mostraba el aparatoso final que cerró este paseo por el cielo. “¿Qué no volcaba el canasto, no? Y nosotros con la guitarra en la mano”, comentaba entre risas uno de los pasajeros que no dudaba en filmar el divertido momento que estaban viviendo. La cesta en la que viajaban Soto y sus acompañantes había caído desplomada en el aterrizaje del globo, permaneciendo los pasajeros tumbados en su interior a la espera de indicaciones para salir de allí.