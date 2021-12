Juan del Val, sobre su pasado como albañil: "Quería salir de ahí"

El madrileño fue “un estudiante muy malo y tampoco era excesivamente comprendido". Su paso por el Colegio Público Francisco de Luis no le dejó un buen sabor de boca. Ir al centro a diario le parecía “horrible”. No cree que el rol de “malote” le representara por aquel entonces, pero lo cierto es que dio a sus progenitores problemas “de diferente índole”. Un “adolescente complicado” que fue expulsado de dos institutos diferentes tras algún que otro conflicto y sus malas notas. Su único título académico, de hecho, es la EGB. No le gustaba estudiar y decidió buscar empleo con 17 años .

Durante más de dos años y medio estuvo trabajando como albañil y a día de hoy reconoce que lo “único que me apetecía era construirme a mí para salir de ahí, yo odiaba las obras con toda mi alma”. De esa época no le quedan buenos recuerdos, pero no se avergüenza en absoluto. “En las obras nunca hace una temperatura agradable: o mucho frío o mucho calor. Y todo el sonido allí es a metal, no es agradable”, recordaba esta etapa junto a Pablo Motos.