Julia Otero anuncia que se ha curado del cáncer: "Estoy viva y guerrera"

Poco después de comenzar el año, Julia Otero recibía la peor de las noticias. Tras someterse a un control rutinario, los médicos le detectaron "unos centímetros de células egoístas , de esas que no procuran el bien común, que se olvidan y van por libre". En una llamada telefónica en su programa de radio, la locutora explicaba públicamente que debía retirarse temporalmente para comenzar un tratamiento de quimioterapia contra el cáncer . Pero tras unos largos meses de lucha, la periodista ha utilizado sus redes sociales para anunciar que está curada y que "falta poco" para retomar sus compromisos profesionales.

"Estoy viva y guerrera". Estas son las palabras que ha utilizado para anunciar que ya no tiene "células egoístas" en su cuerpo, una definición del profesor López-Otín que la acompañado a lo largo de este proceso. "Nuevo look. El pelo debilitado pedía un corte, y sí, más delgada. Os contaría la dieta tan exitosa, pero casi mejor que no la probéis nunca", ha escrito a través de su cuenta de Instagram. A lo largo de este proceso siempre la ha acompañado su familia, a quién puedes conocer más en este vídeo: