“Estoy viva y guerra”, eran las palabras que empleaba a finales de octubre para comunicar que estas “células egoístas” habían desaparecido de su cuerpo, apostillando que es consciente de que tendrá que pasar un lustro para dar el “asunto por zanjado” . Además, la periodista aprovechaba la ocasión para agradecer lo arropada que se ha sentido en este proceso y para descubrir un “nuevo look” que no desea a nadie: “El pelo debilitado pedía un corte, y sí, más delgado. Os contaría la dieta tan exitosa, pero casi mejor que no la probéis nunca”, aseveraba en sus redes sociales.

Julia hablaba este martes con nuestros compañeros de Catalunya Radio y reiteraba sus anteriores declaraciones: “He superado el cáncer, aunque todos sabemos que el cáncer es una espada de Damocles que dura cinco años como mínimo. Por lo tanto, soy siempre muy prudente, pero a estas alturas no tengo ni una sola célula cancerígena”. Sin embargo, ha descubierto que aún sufre las secuelas del tratamiento. “Todavía están: tengo una neuropatía periférica en las manos y en los pies, que hace que prácticamente no tenga sensibilidad. Es decir, que id con cuidado conmigo porque no tengo tacto. En vez de cinco sentidos, me quedan cuatro en estos momentos”, ponía humor a la situación.