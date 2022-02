Laura Escanes: "Me da mucha vergüenza contarlo, pero me tienen que operar de hemorroides"

Los únicos datos que teníamos al respecto eran que no era nada grave, que no tenía nada que ver con una cuestión estética y que su encuentro con el médico solo le había confirmado "lo que ya sospechaba" . A lo largo de la semana, la joven amplió la información contando que antes de la intervención tendría que someterse a una colonoscopia, que tendrá lugar este viernes. Sin embargo, por fin, en su regreso a Twitch después de un largo parón en pro de su salud mental, Laura ha querido ser honesta y contarlo todo sobre su operación.

A pesar de la "vergüenza" que le producía hablar de esta intervención ("no me voy a poner a contar detalles", aseguraba hace unos días), Escanes ha desvelado que la operación tiene que ver con un problema de hemorroides. "En el parto se hace mucho esfuerzo. Del parto y el embarazo es muy común que salgan hemorroides y lo que pasó es que no se curaron del todo, hicieron trombo. La única manera de quitarlas es vía operación", ha explicado entre risas, consciente de que el tema "no tiene nada de glamouroso" pero que debía atajarlo después de más de dos años padeciéndolo.