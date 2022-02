Laura Escanes la lía en su cara al mezclar productos de belleza: "Casi ardo en llamas"

Desmaquillar, hidratar, limpiar y proteger la piel se ha convertido en una necesidad. Cada vez le damos más importancia al 'skin care' y las rutinas faciles forman parte de nuestro día a día . Pero en muchas ocasiones, a pesar de que parezca algo sencillo, hay que tener mucho cuidado con los productos que nos aplicamos y cómo lo hacemos. Y si no que se lo digan a Laura Escanes , que ha publicado en sus redes sociales la reacción que ha notado en su piel tras mezclar Vitamina C con retinol.

La influencer ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen de cómo tenía la cara minutos después de mezclar distintos productos de belleza. "Cuidadito con lo que os ponéis en la cara que yo ayer me equivoqué y mezclé vitamina C con Retinol y casi ardo en llamas" , decía la mujer de Risto Mejide.

Esta ha sido la pregunta que muchas de las fans de Laura Escanes se han hecho tras ver la abrasión que ha sufrido en la piel. Una de sus seguidoras ha querido saber qué hay que hacer en casos como este, ya que muchas mujeres tienen una piel sensible y muy reactiva a los productos. Por eso, la mujer de Risto Mejide ha explicado que ella se dio cuenta al instante y pudo reaccionar de forma rápida. "Me lavé la cara con el limpiador y me puse serum hidratante solo. Esta mañana me he despertado bien", ha contado.