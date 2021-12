Laura Escanes reprende en el tren a una persona que hablaba sobre ella y su familia: "Sabéis que soy muy impulsiva"

Pese a que Laura Escanes comparte con sus miles de seguidores el día a día de su hija Roma , sigue impactando que aún no haya mostrado su rostro públicamente. “Por una parte es verdad que por su nombre y apellido en su entorno (colegio, actividades extraescolares…) van a saber quién es […], en eso estamos de acuerdo, pero hay otra parte, que nosotros como padres podemos hacer algo para protegerla”, explicaba de nuevo este martes el motivo principal por el que blindan su intimidad : “Si en algún momento va con amigos, familia o gente que no se dedica a las redes sociales, no tienen por qué reconocerla”.

La paciencia de la influencer, sin embargo, se acabó en el momento en el que se atrevió a opinar sobre los niños de la pareja, Julio y Roma. “Me levanté, soy muy impulsiva ya lo sabéis, y dije: ‘mira, perdona, es que estoy escuchando todo, es que estoy detrás y soy Laura, ¿vale?, lo siento’. Y me volví a sentar”, rememoraba la autora de ‘Piel de Letra’, que no obtuvo réplica por la otra parte. “Imaginaos cómo fue que luego, a la semana o algo así, una conocida de Risto le escribió diciéndole: ‘oye, que coincidí con Laura en el tren y justo me tocó escuchar todo el tema con esta señora, tal, que fue desastroso’. No solo lo viví yo heavy, sino que fuera también se escuchaba. Un poco más y le faltaba insultarme”, lamentaba lo sucedido.