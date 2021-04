Mar Torres, ex de Froilán, la nueva Tamara Falcó: "Dios ha querido que le haya conocido"

En esta experiencia religiosa en la que la excuñada de Victoria Federica se vio inmersa a principios de este mes dio con la "felicidad y paz absoluta" que llevaba un tiempo buscando . Algo "difícil de explicar y fácil de encontrar" que ha compartido con la prensa en el acto 'De Madrid a los océanos'. "La verdad es que todavía no estoy preparada para contar el tema, pero la verdad es que estoy sorprendida con la vida, estoy muy feliz", ha manifestado con una sonrisa. "Lo que Dios me quiera dar, aquí estaré para él. Dios ha querido que le haya conocido ".

La experiencia de Mar Torres tras su peregrinación a Međugorje

Para Mar Torres esta conversión "ha sido algo muy sorprendente, un shock" que espera "poder transmitir" a sus seguidores cuando llegue al momento. "Quiero contar todo lo que he aprendido y todo eso de lo que no había dado cuenta en lo que llevo de vida a la gente", ha prometido. Este cambio vital ha tenido muchas consecuencias, como una transformación de su círculo más íntimo. Ahora va "a visitar a Dios", reza a diario e intenta "dar un poco de mí, que no solo hay que pedir".

Sus comparaciones con Tamara Falcó no han tardado en llegar. Y la joven también ha querido pronunciarse sobre las mismas, asegurando que, aunque es conocedora que la experta en cocina también se convirtió en un viaje a Međugorje, no ha seguido "su camino". En cuanto a si, como ella, contempla la posibilidad de destinar su vida a la religión y dar el paso de ser monja, la ex de Froilán parece tenerlo claro: "Hombre no, yo me dedico al tema de influencer y estoy estudiando comunicación y marketing, tengo mis días de oración y demás".