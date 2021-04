“No me quiero vacunar con AstraZeneca porque deseo que me aseguren que la vacuna que me van a poner es segura y, por ahora, Pzifer es la que está dando mejores resultados. Prefiero esperar a que sigan llegando dosis y esperar un poquito más. Es también mi libertad”, daba su opinión la marquesa de Griñón, que achacaba que “quiere poder elegir” qué dosis se inyecta por “prudencia”. Cristina Pardo, Juan del Val y Nuria Roca escuchaban atentamente a la it girl y no daban crédito a lo que estaban escuchando. “Con este tipo de decisiones ponemos en riesgo las vidas de otras personas, porque si no aprovechamos las vacunas que tenemos y no creamos una sociedad protegida vamos a acabar contagiando a gente que se va a poner muy malita y que se va a morir”, recriminaba la presentadora valenciana.