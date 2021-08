María del Monte, tras la muerte de su madre: "Va a ser complicado seguir"

Bibiana Algaba, madre de María del Monte, ha fallecido a los 96 años tras una larga enfermedad

En el último año, la cantante ha perdido también a dos de sus hermanos a causa del coronavirus

María del Monte se ha despedido de su madre con una emotiva carta

Tras la reciente muerte de dos de sus hermanos a causa del coronavirus, María del Monte ha sufrido otro fuerte varapalo. Su madre, Bibiana Algaba, ha fallecido a los 96 años, víctima de una larga enfermedad. “Se ha ido tranquila, en casa, llena de amor, de lo que ha tenido siempre. Y espero que me dé fuerzas”, decía este domingo a las puertas del tanatorio.

Hace un año, en la entrevista con Bertín Osborne que puedes recordar en este vídeo, la cantante recordaba que su madre fue la que le animó a volver a los escenarios tras la muerte de su padre. Pero después, cuando perdió a sus hermanos, fue María la que tuvo que proteger más que nunca a su madre y evitó que se enterase de su muerte. “Cómo hago yo pasar a mi madre con 95 años por esto. Me lo estoy comiendo, no me queda otra”, explicó.

La emotiva despedida de María del Monte a su madre Bibiana

Horas después del tanatorio, María del Monte utilizaba sus redes sociales para lanzar una emotiva carta a su madre tras su muerte. “Me has dado la vida y me la has llenado tanto, que va a ser complicado seguir. Tenerte tantos años ha sido una suerte, aunque siempre me parecerán pocos”, comenzaba diciendo la cantante, que ha podido disfrutar de su madre hasta los 96 años de edad.

“El saldo de las fuerzas lo tengo en números rojos, tienes que ayudarme a reponer. Por mi parte intentaré seguir recordando tantos y tantos momentos como hemos vivido. No he conocido a nadie como tú. Tu energía, tu luz, tu sabiduría, tu saber estar, tu fuerza, tu alegría, tu sonrisa, tu mirada, tu gracia, tu desparpajo, tu amor. No tienes ni idea de lo que hemos aprendido de ti”, ha continuado diciendo haciendo referencia a ella y a sus hermanos, que siempre la han tenido como un ejemplo.

“Entrar en casa ha sido difícil porque está impregnada de ti, pero he descubierto que no es la casa la que está impregnada de ti, soy yo. Gracias por darlo todo. Te quiero. Sigue a mi lado, por favor. Sigue guiándome. Gracias por ser mi madre”, ha terminado diciendo.