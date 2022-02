María Pombo, muy emocionada al conocer en qué punto está su enfermedad: "Tenía que contaroslo"

Poco después del confinamiento, y tras esperar el resultado de unas pruebas médicas, María Pombo contaba que le habían diagnosticado esclerosis múltiple , la misma enfermedad que padece su madre desde hace años. Nada más conocerlo empezó con el tratamiento que era compatible con el bebé , ya que en aquel momento estaba embarazada de Martín, su primer hijo en común con Pablo Castellano . "Si no llego a tener esa madre con esa enfermedad pues a lo mejor pensaría que los hormigueos son estrés o que se me ha pinzado un nervio o algo parecido. Lo hemos pillado muy a tiempo", contó en aquel momento.

Dos años después de detectarle la enfermedad, la influencer ha utilizado sus redes sociales para dar una buena noticia. "Os quiero decir que el lunes me hice una resonancia magnética y no han encontrado lesiones nuevas", ha explicado. Esto significa que la esclerosis múltiple que padece está "estable" y que lleva dos años seguidos "sin lesiones nuevas de la enfermedad". "Estoy muy feliz, muy emocionada y decirlo al alto me emociona. Estoy superfeliz", decía sin poder controlar las lágrimas.