Medio año después de sacar al mercado su último disco, C. Tangana ilusionaba de nuevo a sus fieles seguidores con el lanzamiento de un nuevo single llamado 'Yate' . Un tema que se ha situado en el centro de la polémica este fin de semana por su controvertida promoción. Aunque el madrileño advertía a los que le siguen que no le había dado tiempo a grabar un videoclip "porque lo estaba viviendo", quiso dar bombo a este hit con una foto que ha sido tildada de machista en las redes sociales por "sexualizar" y "cosificar" a las mujeres.



"Hay muchas cosas que pienso sobre esta foto. Pero así, en lineas generales para no crear polémica de más... Quitando lo mucho que me gusta él, lo diferente que me parece y la frescura que aporta a la industria musical, creo que con esto, concretamente, ha caído en un 'básico' como muchos otros artistas de reggaeton. Un hombre en un yate y muchas mujeres a su alrededor como sinónimo de éxito", resaltaba su trayectoria y sus logros en el mundo de la música antes de reprochar lo que difunde con esta instantánea. "Esta foto, a mí personalmente, me da pereza", admitía la influencer.