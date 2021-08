María Pombo, dispuesta a pasar de nuevo por el quirófano: "Lo pienso todos los días de mi vida"

María Pombo es una de las grandes influencers de nuestro país. A sus 26 años, la joven ha conseguido crear una gran comunidad virtual, donde comparte gran parte de su día a día. Aunque la naturalidad es una de sus mayores señas de identidad, María también es defensora de la cirugía estética. No en vano, la menor de las Pombo ha pasado ya varias veces por quirófano y no descarta hacerlo de nuevo en un futuro próximo.

Pero su cirugía no salió como esperaba y, con el paso del tiempo, su nariz fue deformándose. Así, a principios de 2020, María Pombo volvió a visitar al cirujano plástico que finalmente consiguió crear la nariz de sus sueños . Ahora, ocho meses después de haberse convertido en madre de su primer hijo, María no descarta volver a entrar en un quirófano, aunque por un motivo muy diferente.

"Lo pienso todos los días de mi vida. Me gusta mi pecho grande, pero me encantaría que fuera 1 o 2 tallas más pequeño. Sobre todo ahora, que está más grande y no me cabe ni uno de mis sujetadores y bikinis antiguos", afirma mientras se lamenta.