María Pombo ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus

La influencer ha ido acompañada de su padre Vituco, que ha grabado este inolvidable momento

La it girl ha explicado por qué ella ha tenido acceso a esta inyección cuando su franja de edad continúa a la espera

María Pombo ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. La influencer se ha desplazado este lunes hasta un punto de vacunación masiva acompañada de su “papín”, Vituco, que grababa la reacción de la it girl al inmunizarse contra esta maldita pandemia. “¿No vas a llorar, no?”, se preguntaba el empresario al ver la cara de pánico de su hija segundos antes de ser atendida. “A lo mejor un poquito”, respondía con una risa nerviosa. Minutos después de quejarse de lo poco “agradable” que es sentir la aguja introduciéndose en tu brazo, la madrileña explicaba el motivo por el que ha tenido acceso a la inyección mientras su franja de edad continúa a la espera.

“Aclaraciones, sobre todo para la gente que escribe con respeto, yo también aluciné cuando me llegó el mensajito de la Comunidad de Madrid, que me llegó el 9 de junio… me vacunan por esclerosis múltiple”, explicaba que había sido su enfermedad autoinmunitaria la que había adelantado su cita. “Escribí a mi neuróloga y, efectivamente, en Madrid están priorizando con este tipo de enfermedades para la vacunación. A mí me hubiese encantado estar en el grupo de rango de mi edad sin ningún tipo de prioridad”, se lamentaba frente a la cámara.

La mediana de las Pombo ha continuado con su discurso y ha mandado un mensaje a todos aquellos que creen que ha tenido prioridad por su influencia. “La gente que está diciendo que me vacunan porque me apellido Pombo y porque tengo dos millones de seguidores, no sé si os creéis que soy estúpida o algo y, después de siete años en redes sociales, no he aprendido lo que hay que poner y lo que no. Si hubiese sido por enchufe, ¿creéis que lo pondría en Instagram? Yo creo que no tiene mucho sentido”, descartaba esta teoría.

¿Cómo lleva María Pombo su enfermedad tras dar a luz?

La socialité anunciaba hace justo un año que tiene esclerosis múltiple, enfermedad que también padece Teresa Ribó, su madre. El diagnóstico llego a la par que su embarazo y María tuvo que iniciar un tratamiento compatible con su estado. “La medicina ha avanzado muchísimo con respecto a esta enfermedad. No hay cura todavía, pero sí se puede llegar a frenar o a tratar para que no avance tanto como hace años”, declaraba por aquel entonces. Hace unas semanas, tras dar a luz a su precioso bebé, sus seguidores querían saber cómo se encontraba.