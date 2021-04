Giro en el caso Mario Biondo: una historia de juicios y autopsias a la que se suma la posible presencia de otra persona

La familia de Mario Biondo continúa su lucha

Pero no tardó en llegar la respuesta de la madre y el padre de Mario Biondo. “No tenemos miedo a Raquel ni a sus demandas, nosotros vamos con la verdad por delante”, declararon el pasado mes de noviembre. El matrimonio aseguró que no van a parar “hasta demostrar que nuestro hijo no se suicidó, sino que fue asesinado”.