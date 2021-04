Marisa Jara: “Me acaban de detectar un mioma de 15 centímetros que está ocupando todo el útero”

La sevillana ha explicado que tendrá que esperar a ser operada para seguir con su proceso de estrenarse en la maternidad, aunque ha decidido tomarse este nuevo bache con cierto optimismo: “Me está costando tanto… ¡Dios mío! Pero no pasa nada porque soy muy positiva y no voy a dejar de luchar por mi sueño y esto no es comparado con lo que he pasado ”, garantizaba, exponiendo la friolera cifra de intervenciones a las que se ha tenido que someter por problemas de salud: “Una operación más, con esta van 19, yo creo que ya está bien” , lamentaba su desdicha.

Marisa Jara superó un cáncer en el estómago en 2018

La diseñadora tuvo que pasar por quirófano de urgencia hace tres años para extirparle un liposarcoma peritoneal en el estómago, que le detectaron también cuando estaba realizándose “unas pruebas ginecológicas para ser mami”, y 5 meses después le detectaron otro mioma en el útero. "El tumor que me han quitado es muy malo. Lo primero que me ha dicho el oncólogo es que he vuelto a nacer, y que si no me lo hubieran quitado tan pronto no lo habría contado...", explicaba la gravedad del asunto un mes después de ser intervenida del cáncer en la revista ‘Diez minutos’.