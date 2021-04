La muerte del príncipe Felipe, Duque de Edimburgo , no ha dejado de generar reacciones en todo el mundo. Una de las más esperadas, la de su nieto Harry y Meghan Markle, quienes han querido rendir un bonito y sentido homenaje en la distancia al que, hasta la fecha, ha sido el consorte más longevo de las monarquías europeas. A través de la página web de su fundación, los Duques de Sussex han dedicado unas escuetas pero bonitas palabras al marido de la reina Isabel II.

"En memoria de Su Alteza Real el Duque de Edimburgo. 1921 – 2021. Gracias por tu servicio… Se te va a echar muchísimo de menos ". Estas son las palabras que pueden leerse nada más entrar a la web de Meghan y Harry (archwell.com), organización sin ánimo de lucro que crearon en octubre de 2020 para asegurarse de dar una plataforma a voces que quizás no están siendo escuchadas.

Aún se desconoce si los Sussex volarán desde Los Ángeles a Londres para dar su último adiós al Duque de Edimburgo. Fuentes cercanas a la Familia Real Británica dan por hecho que, al menos Harry, sí viajará para estar con su familia, sin embargo, en el caso de Meghan no está tan claro. A pesar de que por el momento no existe ningún comunicado oficial y se desconoce si la que fuera protagonista de 'Suits' regresará a Windsor, su presencia continúa siendo una incógnita pues al encontrarse en un avanzado estado de gestación no es recomendable que tome ningún vuelo.