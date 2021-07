La vida de Mireia Montávez dio un giro de 180 grados el día en que decidió embarcarse en la revolución que supuso la primera edición de Operación Triunfo. Pese a que su aventura en la Academia duró muy pocas semanas, su carácter y sus ganas de superarse en cada una de las interpretaciones le hicieron alzarse con el título a una de las más queridas de esta cantera de concursantes. Han pasado más de dos décadas y, aunque no ha desistido en cumplir su sueño de vivir de la música, la suerte no se ha puesto de su lado. Lejos quedaron aquellos tiempos en los que su teléfono no paraba de sonar. En la actualidad, su complicada situación económica ha empujado a la cantante a trabajar como limpiadora en una empresa alimenticia, mientras hace frente a los graves problemas que tiene con su exmarido, Antonio Rodríguez, a quien ha denunciado por malos tratos .

La catalana ha dado su versión de los hechos a la revista Semana “para defenderme de las declaraciones que él hizo recientemente contra mí”, en referencia a la entrevista que el técnico de sonido concedió a ABC, donde afirmó que la denuncia que había interpuesto contra él era “falsa” y la acusaba de haberle sido infiel. “Han sido años muy difíciles en los que me he ido alejando de la gente, de mi trabajo, perdí la ilusión… Él no quería que hiciera nada sin él y psicológicamente sentía que no valía nada cuando era todo lo contrario. Porque he sido yo la que estos últimos años ha mantenido la casa subiéndome al escenario, aunque él dice que le he arruinado”, ha contado a la revista con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas.