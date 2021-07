Mireia Montávez , segunda expulsada del concurso y componente de la famosa banda Fórmula abierta, es un claro ejemplo de ello. La intérprete de ‘Te quiero más’ lleva diez meses trabajando en una empresa de alimentación como limpiadora . “Vivo como cualquier mileurista. Llevaba un año sin tener ingresos, porque no había conciertos, tengo dos hijos a los que alimentar y no pasa nada”, explicaba con naturalidad a la revista Semana. “Tengo también mis estudios de peluquería, soy organizadora de bodas y monitora de niños, pero de eso tampoco hay trabajo ahora mismo”, se sinceraba sobre su situación actual.

La catalana admitía que “ha sido muy difícil empezar de cero con 40 años”, pero que ha logrado salir adelante gracias a su entorno. “La ayuda que estoy recibiendo es lo que más valoro. También tengo proyectos que me ilusionan mucho”, quiso dejar constancia de que no había renunciado a su sueño: “Estoy con un musical de un productor de Mallorca que me ha cedido la explotación durante dos años. Y, por otra parte, vamos a sacar en noviembre un trabajo muy especial, que en un futuro será un disco. Me apetece mucho porque es un homenaje a mi madre, ya fallecida”, explicaba ilusionada Mireia, que también estará presente en el homenaje de su compañero Àlex Casademunt, cuya muerte ha impactado al mundo del espectáculo.