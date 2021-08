Muere Beatriz Arrastia, madre de Isabel Preysler, a los 98 años

Beba, como cariñosamente la llamaban sus nietos, únicamente apareció una vez en televisión. Fue hace dos años, cuando Tamara Falcó y Julio José Iglesias decidieron sorprenderla en el programa de Telecinco Volverte a ver. "No tengo palabras para expresar el cariño que les tengo. Me sale del alma. Me conocen bien, saben lo que quiero", comentaba la mujer agradecida. "Gracias por ser la mejor abuela del mundo", decían.