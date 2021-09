Nuria Marín reflexiona a los 40 años: "Sigo siendo la de siempre"

La edad de nuestros celebrities siempre suscita mucho interés. De hecho, saber cuántos años tiene X famosa siempre suele ser una de las búsquedas más googleadas. ¿Por qué genera tanta curiosidad? Que el paso del tiempo nos afecta a todos es una verdad como un templo, pero la realidad es que hay vips que parecen haber hecho un auténtico pacto con el diablo. Y la protagonista de nuestra noticia, Nuria Marín, ha firmado un buen acuerdo. “Antes nunca decía mi edad, pero me he dado cuenta de que me conservo genial y que los llevo estupendamente, así que ahora voy a presumir de ello”, se escapaba el pasado año de la lista de famosas que intentan ocultar su edad por todos los medios, consciente de que aún hay quienes no se creen el año de nacimiento que plasma su DNI.