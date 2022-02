Pilar Eyre vive con un pulmón desde los 20 años: "Se ha expandido y ha empujado al corazón"

Pilar Eyre vive con un solo pulmón desde que tiene 20 años. La periodista ha querido contar a través de sus rede sociales "la impresionante historia" que ha vivido al acudir a una revisión médica. "Muchos sabéis que solo tengo el derecho. Bien, no pasa nada, vida normal. Me hice un tac y hoy he ido a visitar a mi neumólogo", ha comenzado explicando.