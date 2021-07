Pitingo se posiciona: "Olga Moreno es muy buena gente y Antonio David Flores es buen padre"

También guarda buen recuerdo de Antonio David , al que siempre ha visto como “buena persona y buen padre”: “Que haya tenido sus defectos por cosas que haya podido hacer mal, como todo el mundo puede tener algún error en algún momento. Pero yo lo que he vivido como padre con esos niños, yo lo he visto bien, como todo el mundo. Ahora parece ser que mucha gente no”, se refería a las críticas y los graves ataques que ha recibido el exguardia civil desde que empezara el 21 de marzo la docuserie de la hija de Rocío Jurado. “Que la justicia hable, si ha maltratado que pague y si no lo ha hecho que pidan perdón los que tienen que pedirlo. A mí me duelen los niños”, señalaba a quienes, para él, eran los mayores perjudicados en esta guerra mediática.

El intérprete de la versión aflamencada de Killling me softly with his song ha puntualizado que él no conoce a Rocío Carrasco y no puede dar su opinión sobre ella porque “no hablo de la gente que no conozco, jamás”. Solo espera que ambas partes acaben cediendo “un poquito” y entierren el hacha de guerra por el bien de sus dos hijos, Rocío Flores y David Flores, a quienes conoce desde que eran chiquititos. “Son niños muy buenos […] La vida es muy corta, pasa cualquier cosa y te arrepientes de no haberte arreglado. Se lo pido a Dios de corazón, que se arregle esa familia y todas”, rogaba.