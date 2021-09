Raquel del Rosario, sobre su situación personal: "Hace un mes le pedía al universo que ordenase las cosas"

La cantante ha contado que, para ella, agosto ha sido un mes de “completar muchas líneas otra vez” con la sacudida correspondiente. “La vida tiene una peculiar forma de mostrarnos y recordarnos las cosas, y no siempre lo hace de la forma más agradable”, admite. “Pero si algo tengo claro es que ahora me encuentro aquí, en este momento que es lo único que existe, tratando de llevar a cabo mi mejor manera, mi misión en este mundo, al que cada vez me cuesta más comprender, pero al que no puedo evitar amar con todo mi ser”, ha confesado.