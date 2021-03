Sara Carbonero y Dani Rovira comparten su experiencia con el cáncer: "Nos creíamos inmortales"

Todo ha empezado al debatir sobre la famosa crisis de los 40, cifra redonda en la que el protagonista de ‘Ocho apellidos vascos’ acaba de entrar. “Un año antes de cumplirlos no sé si tuve una crisis pero sí que me agobiaba pensar que ya estaba en la segunda mitad del partido de mi vida. ¿Estoy a tiempo de recular? ¿Soy padre, no soy padre? ¿He hecho esto o he hecho lo otro?”, ha planteado. Sin embargo, “cuando pasó todo lo que pasó, con la pandemia, el cáncer y mil historias más, cumplir 40 años fue de las cosas más bonitas que me han pasado en 40 años”.