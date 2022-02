Sara Carbonero ha demostrado ser una mujer y una profesional todoterreno. La periodista se mueve entre los diferentes formatos del mundo de la comunicación como pez en el agua; además, triunfa como empresaria y como diseñadora de joyas. Parece que no hay nada que se le resista a la de Corral de Almaguer, cuya ambición por continuar abriéndose caminos no cesa. El último ejemplo lo encontramos hace tan solo unas horas, cuando la propia Sara se ha encargado de anunciar su última aventura profesional : su estreno en el mundo del cine como actriz de doblaje.

Sara no ha informado como hace habitualmente, pero sí dado vida a un personaje de ficción cuya vida (al menos profesional) se asemeja bastante a la suya. Y es que, el primer papel de Carbonero como actriz de doblaje ha sido poner voz a una "reportera muy peculiar" en 'Los tipos malos', el último largometraje animado de Universal Studios.

"Estoy feliz por poder compartir por aquí que he prestado mi voz a Tiffany Peluchi, uno de los personajes de #LosTiposMalos, la nueva comedia de animación del año. Ha sido una experiencia maravillosa ", dice mientras comparte imágenes desde los mismos estudios.

"Una aventura más" para la periodista, que se suma a su amplio y extenso currículum y que ha tenido una gran acogida entre sus seguidores, que no han dudado en darle la enhorabuena por este nuevo logro. No obstante, este debut en el mundo de los actores de doblaje no ha estado exento de polémica y más de uno ha tachado de 'intrusismo laboral' la participación de Sara como dobladora.