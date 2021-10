Sofía, la hija de José Bono, termina en el hospital tras sufrir un aparatoso accidente

Días después, bajo el título 'No compartimos sangre pero compartimos vida', Sofía Bono publicaba la segunda parte de su documental. "Llegué a una familia que es la mía. No tengo otra. Nunca me he sentido de menos. Mi padre decía que había mejorado los genes. Pronuncio el ‘eg que’ de los Bono como si hubiera nacido en Salobre”, contaba. Con todo esto, la hija pequeña de José Bono quiere visibilizar que la adopción es "un acto de amor" en el que ella pasó de "no tener a nadie a tenerlo todo".