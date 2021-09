Sonia Ferrer narra su experiencia con el cáncer y hace una denuncia: "Casi acaba con mis piernas"

" Caía al suelo y convulsionaba con unos dolores inhumanos . Intentando calmarlos, me pinchaba Nolotil a diario y tomaba todo lo que llegaba a mis manos", ha confesado. Con los días, su orina comenzó a ir acompañada de sangre. Pero estos síntomas no eran suficientes para esforzarse con dar con el problema real. Un año después, "un 'gran' urólogo insinuó" que, al vivir sola en el extranjero, "a saber con quién me habría acostado y qué infección podría haber pillado (vivía sola, sí, pero seguía siendo virgen aunque nadie parecía creerme)".

"Con casi 18 años ya el tumor era demasiado grande para que el riesgo de tocar la médula al quitarlo no fuese casi inevitable", ha contado Ferrer en su Twitter. Y aunque por suerte todo "acabó bien" ("aquí estoy, caminando y bien"), pudo no haber sido así. "Nunca, ninguno, supo decir 'no sé lo que te pasa'. ¿Tan difícil es?", se ha preguntado. "No sé bien qué me ha llevado a compartir esto, supongo que la historia de Olatz me ha tocado", ha reflexionado.