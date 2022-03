Capítulo 83, temporada 1 de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'

La isla ha sido el escenario en el que ha transcurrido la historia de amor de Haziran y Poyraz en 'Ada Masalı'. Allí la pareja ha vivido y sufrido sus mejores y peores momentos y tras su enlace creen que lo mejor es marcharse. Una nueva vida les espera en Estambul. Sin embargo, la despedida no es fácil. Todos los que les han acompañado en estos últimos meses y han sido testigos de su amor, no pueden imaginarse la isla sin ellos. "Este no es el final, nos queda un largo comino por recorrer. Esto no es un adiós, es un nuevo comienzo. Muchas cosas empezaron aquí y seguirán aquí. Estamos seguros de que lo encontraremos todo mejor cuando volvamos", les dice Haziran a sus familiares y amigos en su despedida.