Fallece el padre de Ayça Ayşin Turan, la protagonista de ‘Ada Masalı: el cuento de la isla’

La pérdida de su padre supone un duro golpe para la actriz, que siempre ha reconocido estar muy unida a su familia. Hace unos meses, en una entrevista a la edición turca de la revista Marie Claire reconocía que su familia era su gran pilar. "Nunca he estado sola desde que tengo memoria; nunca me he sentido sola. Siempre he sentido la bienestar de haber nacido en una familia numerosa. los amigos siempre han sido mis hermanos", decía entonces.